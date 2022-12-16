***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 12:10
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087854
BIST
11:595.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 14,60
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
11:5918,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
11:5919,8505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0285
|Açılış
|: 19,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
11:591.066,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.066,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ARASE
|255,20
|20.646.446
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.095.955
|% 9,99
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.765.790
|% 9,95
|
|INVEO
|34,48
|85.988.716
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|154.542.540
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|3.296.872
|% -9,82
|
|ALFAS
|295,80
|201.768.315
|% -7,42
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|EUREN
|14,78
|286.899.566
|% -7,16
|
|ENKAI
|27,26
|2.603.568.463
|% 6,40
|
|VAKBN
|11,88
|2.563.593.367
|% 3,57
|
|EKGYO
|8,16
|2.442.106.426
|% 3,55
|
|THYAO
|140,10
|2.370.954.207
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,97
|1.947.772.663
|% 1,10
|
|EKGYO
|8,16
|2.442.106.426
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,11
|788.062.106
|% 6,87
|
|VAKBN
|11,88
|2.563.593.367
|% 3,57
|
|YKBNK
|11,97
|1.947.772.663
|% 1,10
|
|TSKB
|4,85
|688.547.456
|% 4,53
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6502
|18,6541
|% 0,06
|
|Euro
|19,8347
|19,8431
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6416
|22,7552
|% 0,03
|
|Frank
|20,0341
|20,1548
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,02
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,93
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,82
|
|Cumhuriyet
|7.167
|7.276
|-2,00
|
|Tam
|7.206
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,59
|-0,26
|
|B. Petrol
|80,27
|80,27
|-0,94
|