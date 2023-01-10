***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:10
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099233
BIST
11:585.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -15,19
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
11:5818,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:5820,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0196
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:581.132,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.132,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,93
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EUHOL
|2,35
|53.683.351
|% 12,98
|
|SDTTR
|51,50
|2.984.013
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.248.519
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|61.231.957
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|507.482
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,36
|232.844.819
|% -8,17
|
|EGGUB
|103,10
|62.874.261
|% -7,20
|
|GOZDE
|24,46
|250.703.887
|% -5,92
|
|THYAO
|137,50
|2.951.957.134
|% -0,65
|
|ASELS
|59,70
|2.728.078.895
|% 1,02
|
|EREGL
|39,90
|2.657.205.883
|% 0,20
|
|KRDMD
|18,92
|2.299.406.223
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,93
|1.777.676.883
|% 2,29
|
|EKGYO
|8,93
|1.777.676.883
|% 2,29
|
|KRDMD
|18,92
|2.299.406.223
|% 0,69
|
|KATMR
|2,36
|232.844.819
|% -8,17
|
|YKBNK
|10,17
|993.358.790
|% 0,49
|
|AKBNK
|17,99
|1.299.707.946
|% 1,01
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,99
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,43
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.659
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,29
|79,29
|-0,36
|