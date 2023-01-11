***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:12
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100108
BIST
14:114.942
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -46,18
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:1118,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:1120,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0232
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:111.138,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,21
|Açılış
|: 1.138,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:11
|SDTTR
|56,65
|5.780.963
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.368.086
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.905.253
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,49
|264.757.415
|% 8,39
|
|GOZDE
|21,06
|324.602.422
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|74.296
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|275.365.381
|% -9,91
|
|THYAO
|131,40
|5.107.504.947
|% 0,15
|
|EREGL
|38,28
|3.419.533.235
|% 1,11
|
|ASELS
|56,65
|3.081.597.733
|% -2,58
|
|KRDMD
|18,10
|2.703.415.385
|% -0,22
|
|KOZAL
|558,80
|2.593.266.238
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,52
|1.784.277.174
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,19
|1.667.256.180
|% -3,57
|
|KRDMD
|18,10
|2.703.415.385
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,68
|372.432.171
|% -1,83
|
|KATMR
|2,09
|275.365.381
|% -9,91
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7761
|18,7793
|% 0,03
|
|Euro
|20,1765
|20,1849
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7098
|22,8237
|% -0,15
|
|Frank
|20,2463
|20,3682
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% -0,01
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,40
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,18
|
|B. Petrol
|80,65
|80,65
|0,55
|