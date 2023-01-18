***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 13:16
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102936
BIST
14:455.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 66,45
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
14:4518,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
14:4520,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0733
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
14:451.157,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.157,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,86
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler14:43
|DURDO
|48,64
|22.319.129
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.477.026
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.203.889
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|21.003.169
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|28.615.421
|% 9,96
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,00
|9.975.049.738
|% 1,09
|
|ASELS
|63,10
|6.777.880.188
|% 7,13
|
|EREGL
|41,00
|6.325.168.611
|% 0,24
|
|KOZAL
|578,20
|4.163.637.219
|% 3,96
|
|TUPRS
|587,30
|3.305.550.116
|% 3,11
|
|EKGYO
|8,52
|2.744.089.415
|% -0,81
|
|YKBNK
|9,88
|2.017.805.703
|% 0,92
|
|PETKM
|18,40
|3.088.204.497
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,88
|450.439.024
|% 2,13
|
|KRDMD
|19,45
|3.028.615.413
|% -0,77
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7921
|18,7971
|% 0,16
|
|Euro
|20,3379
|20,3464
|% 0,42
|
|Sterlin
|23,1935
|23,3099
|% 0,92
|
|Frank
|20,5057
|20,6292
|% 1,13
|
|Riyal
|4,9889
|5,0140
|% 0,12
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|4,57
|
|Cumhuriyet
|7.816
|7.934
|9,00
|
|Tam
|7.854
|7.904
|20,00
|
|Yarım
|3.827
|3.868
|10,00
|
|Çeyrek
|1.919
|1.934
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,43
|87,43
|1,51
|
Seans Raporu
14:43
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14:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TAVHL, KRDMD
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14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 56 artarak (% 1.15 ) 4, 788
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14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, DURDO, CEOEM, EUHOL, PCILT, SOKE, SDTTR, YESIL, BEYAZ, FLAP
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14:58
PAPIL, ASELS, KOZAA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:58
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 114 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 116 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 17 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem