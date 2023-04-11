***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 11:03
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136150
BIST
12:515.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,29
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
12:5119,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:5121,4100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1200
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,4100
En Düşük
21,3700
12:511.242,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.242,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:49
|AGESA
|29,64
|45.098.967
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.809.999
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.594.356
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.813.806
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,66
|47.958.127
|% -6,09
|
|GESAN
|81,25
|2.570.308.998
|% -0,61
|
|THYAO
|132,60
|2.210.097.145
|% -0,67
|
|EREGL
|36,08
|1.897.729.973
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,22
|1.710.893.484
|% 5,29
|
|KRDMD
|18,98
|1.321.261.573
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.167.988.061
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|898.320.202
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,11
|404.473.453
|% 4,71
|
|SKBNK
|2,53
|187.062.787
|% 1,61
|
|ISCTR
|12,11
|889.366.057
|% 0,41
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2916
|% 0,12
|
|Euro
|21,0417
|21,0503
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,9088
|24,0287
|% 0,48
|
|Frank
|21,2446
|21,3726
|% 0,64
|
|Riyal
|5,1268
|5,1525
|% 0,11
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.004
|12,11
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|8,78
|
|Cumhuriyet
|8.501
|8.629
|51,00
|
|Tam
|8.539
|8.603
|24,00
|
|Yarım
|4.171
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,52
|15,54
|0,11
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|0,60
|