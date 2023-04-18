***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2023 15:23
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139706
BIST
16:415.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,32
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:4119,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 20,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:4121,2846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0928
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:411.245,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,53
|Açılış
|: 1.245,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:39
|BRSAN
|133,10
|291.422.908
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.030.464
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.544.430
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.323.379
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.749.503
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.778.116
|% -9,91
|
|LIDER
|99,05
|50.991.738
|% -8,29
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|AYCES
|81,35
|24.634.710
|% -5,74
|
|KOZAL
|24,50
|6.794.289.114
|% -0,57
|
|KOZAA
|48,32
|3.110.245.379
|% -2,46
|
|THYAO
|136,00
|2.678.049.572
|% 0,22
|
|EREGL
|34,92
|1.437.547.210
|% -0,63
|
|SISE
|42,58
|1.213.213.199
|% -1,84
|
|KOZAL
|24,50
|6.794.289.114
|% -0,57
|
|EKGYO
|6,73
|736.244.044
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|934.279.039
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,23
|704.488.771
|% 0,79
|
|KOZAA
|48,32
|3.110.245.379
|% -2,46
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3963
|19,4100
|% 0,09
|
|Euro
|21,2868
|21,3012
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,0384
|24,1590
|% 0,55
|
|Frank
|21,5159
|21,6455
|% 0,20
|
|Riyal
|5,1583
|5,1842
|% 0,18
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.996
|0,29
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,23
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.953
|15,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.188
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,69
|84,69
|-0,07
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 3 kaybederek (% -0.51 ) 4, 533
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, CVKMD, BRSAN, KOPOL, KERVN, SMART
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16:54
KOPOL, CVKMD, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:54
SNKRN, ATEKS, LIDER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:54XEUR
EURO serbest piyasada 21.93 liradan (ALIŞ) işlem