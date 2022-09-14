***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:17
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Caner Karataş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062955
BIST
11:203.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -97,31
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:2018,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
11:2018,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0920
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2854
En Düşük
18,1753
11:201.001,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.001,03
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,36
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PAGYO
|23,12
|8.435.122
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.087.873
|% 9,96
|
|DESA
|31,38
|24.218.737
|% 8,81
|
|IEYHO
|1,09
|80.448.923
|% 6,86
|
|BEYAZ
|13,27
|14.539.591
|% 6,59
|
|ISCTR
|10,17
|1.150.957.125
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.522.596
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|45.261.647
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|30.299.979
|% -9,99
|
|THYAO
|71,25
|1.531.393.585
|% 0,21
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|AKBNK
|14,20
|1.275.779.909
|% -9,90
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|YKBNK
|7,86
|1.152.128.387
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,34
|1.050.087.384
|% -9,96
|
|YKBNK
|7,86
|1.152.128.387
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.150.957.125
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.206.597.268
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,25
|1.329.998.127
|% -8,30
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2421
|18,2659
|% 0,09
|
|Euro
|18,2743
|18,2854
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0073
|21,1126
|% 0,46
|
|Frank
|18,9475
|19,0616
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8410
|4,8653
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.760
|6.823
|7,00
|
|Yarım
|3.294
|3.336
|4,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,04
|
|B. Petrol
|92,63
|92,63
|-0,54
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:34ISCTR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 719, 081 adet işlem
-
11:33KRDMB
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 740 adet işlem
-
11:32HKTM
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 930 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 3, 344 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 42 altında . İşlem hacmi 20, 349.00 milyon TL de
-
11:31ALBRK
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 751, 739 adet işlem