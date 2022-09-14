***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:25
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Özbey Yıldız tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
htm/1062961
BIST
18:103.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
0
En Düşük
0
18:1018,2539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2690
En Düşük
18,2472
18:1018,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0378
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,2662
En Düşük
18,1753
18:10998,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,54
|Açılış
|: 998,51
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.000,82
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YYAPI
|1,16
|13.243.930
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,09
|7.734.774
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,22
|182.614.282
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,18
|18.731.348
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|13.243.930
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,09
|7.734.774
|% 0,00
|
|KUVVA
|43,50
|1.380.289
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,22
|182.614.282
|% 0,00
|
|RNPOL
|13,18
|18.731.348
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% 0,00
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2490
|18,2557
|% 0,03
|
|Euro
|18,2124
|18,2204
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9002
|21,0050
|% -0,06
|
|Frank
|18,8975
|19,0114
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8404
|4,8647
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-0,93
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.742
|6.814
|-2,00
|
|Yarım
|3.285
|3.331
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|-0,20
|