***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2022 09:20
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Karahan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062958
BIST
11:093.334
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -92,55
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.325
11:0918,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2472
11:0918,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0708
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,2713
En Düşük
18,1753
11:091.000,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.000,95
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,18
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler11:09
|PAGYO
|23,12
|8.329.672
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|3.035.559
|% 9,96
|
|DESA
|31,40
|23.001.474
|% 8,88
|
|BEYAZ
|13,28
|12.637.926
|% 6,67
|
|INVEO
|23,20
|80.259.723
|% 6,42
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|ISFIN
|8,10
|19.287.727
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|26.243.165
|% -10,00
|
|HKTM
|38,20
|29.557.218
|% -9,99
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|THYAO
|71,50
|1.453.993.031
|% 0,56
|
|KRDMD
|13,42
|1.214.290.954
|% -7,13
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|AKBNK
|14,22
|1.193.091.376
|% -9,77
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|EKGYO
|4,37
|991.466.767
|% -9,34
|
|YKBNK
|7,86
|1.117.721.901
|% -9,97
|
|ISCTR
|10,17
|1.143.650.275
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.205.446.973
|% -9,99
|
|CEMAS
|1,44
|131.780.986
|% -2,04
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2477
|18,2583
|% 0,05
|
|Euro
|18,2549
|18,2642
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,0090
|21,1143
|% 0,46
|
|Frank
|18,9490
|19,0632
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,66
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|1,89
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.764
|6.825
|9,00
|
|Yarım
|3.296
|3.337
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,50
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-0,30
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
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11:22ZPLIB
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 42.16 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 655 adet işlem
-
11:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 57 kaybederek (% -2.63 ) 3, 649
-
11:21
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, HALKB, KRDMD
-
11:21XU100
Endeks 3, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 33 altında . İşlem hacmi 19, 126.00 milyon TL de
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11:20ALBRK
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 215, 319 adet işlem