Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

10.08.2023 11:22
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tolunay Yıldız tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183392


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:307.700
Değişim :  1,31% |  99,81
Açılış :  7.652  
Önceki Kapanış :  7.601  
En Düşük
7.647 En Yüksek
7.704
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 895,40 7.555.920 % 10,00  
OYLUM 6,49 11.346.779 % 10,00  
KENT 248,70 3.482.297 % 10,00  
BRSAN 379,90 428.096.205 % 9,99  
SDTTR 424,20 457.346.120 % 9,98  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Dolar 27,0357 27,0415 % 0,19  
Euro 29,8032 29,8306 % 0,67  
Sterlin 34,4180 34,5906 % 0,51  
Frank 30,8694 31,0554 % 0,68  
Riyal 7,1888 7,2249 % 0,18  
daha fazla
11:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 5,50  
Altın Gr. 1.669 1.670 7,25  
Cumhuriyet 11.414 11.586 -23,00  
Tam 11.137 11.237 22,00  
Yarım 5.577 5.645 12,00  
Çeyrek 2.789 2.822 5,00  
Gümüş.Ons 22,80 22,82 0,14  
Gümüş Gr. 19,84 19,87 0,18  
B. Petrol 87,71 87,71 0,16  
Seans Raporu 11:28
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru