***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2023 11:22
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tolunay Yıldız tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183392
BIST
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11:307.700
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 99,81
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:3027,0420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 27,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:3029,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2267
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8587
En Düşük
28,7774
11:301.670,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.670,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,40
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TETMT
|895,40
|7.555.920
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|11.346.779
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|428.096.205
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|457.346.120
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.913.148
|% -9,95
|
|VERTU
|35,60
|110.988.390
|% -8,95
|
|DERIM
|16,47
|47.962.357
|% -8,14
|
|THYAO
|267,60
|6.056.494.295
|% 2,92
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|ASTOR
|124,50
|2.196.088.408
|% 6,32
|
|YKBNK
|16,13
|3.465.832.485
|% 0,56
|
|ISCTR
|17,56
|2.939.592.398
|% -0,40
|
|SKBNK
|3,38
|475.336.737
|% -1,17
|
|ASGYO
|19,20
|1.953.763.408
|% -5,23
|
|AKBNK
|31,32
|2.983.749.488
|% 1,16
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,8032
|29,8306
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,4180
|34,5906
|% 0,51
|
|Frank
|30,8694
|31,0554
|% 0,68
|
|Riyal
|7,1888
|7,2249
|% 0,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.137
|11.237
|22,00
|
|Yarım
|5.577
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.822
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|0,16
|
Seans Raporu
11:28
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11:43MIATK
Yüzde 6.13 oranında artışla 249.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 363, 959 adet işlem
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Yüzde 5.30 oranında artışla 20.26 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 995 adet işlem
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11:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 95, 28 artarak (% 1.15 ) 8, 355
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11:41
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TETMT, OYLUM
-
11:41XU100
Endeks 7, 689 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 51, 754.00 milyon TL de