***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2023 13:53
***YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YEOTK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sinan Karahan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183475
BIST
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15:257.686
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 85,40
|Açılış
|: 7.652
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|Önceki Kapanış
|: 7.601
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7.647
En Yüksek
7.766
15:2527,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0527
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
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27,0436
En Düşük
26,4619
15:2529,8489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2169
|Açılış
|: 29,8000
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|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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29,9427
En Düşük
28,7774
15:251.670,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.670,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
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1.672,18
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ORGE
|38,50
|188.179.231
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|111.907.889
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,49
|13.415.713
|% 10,00
|
|INVES
|290,40
|162.592.149
|% 10,00
|
|TRCAS
|18,70
|170.313.609
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|9.651.423
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|7.326.449
|% -9,95
|
|VERTU
|35,22
|176.612.634
|% -9,92
|
|BSOKE
|4,02
|98.265.091
|% -9,87
|
|DERIM
|16,17
|86.735.966
|% -9,82
|
|THYAO
|263,90
|9.404.663.325
|% 1,50
|
|YKBNK
|16,58
|9.167.912.383
|% 3,37
|
|ISCTR
|18,31
|9.021.924.738
|% 3,86
|
|AKBNK
|32,54
|7.820.921.924
|% 5,10
|
|ASTOR
|119,60
|5.261.481.149
|% 2,13
|
|YKBNK
|16,58
|9.167.912.383
|% 3,37
|
|ISCTR
|18,31
|9.021.924.738
|% 3,86
|
|SKBNK
|3,64
|1.455.364.686
|% 6,43
|
|AKBNK
|32,54
|7.820.921.924
|% 5,10
|
|VAKBN
|13,37
|3.208.902.005
|% 0,98
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0354
|27,0420
|% 0,19
|
|Euro
|29,8491
|29,8840
|% 0,85
|
|Sterlin
|34,4203
|34,5929
|% 0,52
|
|Frank
|30,8578
|31,0437
|% 0,64
|
|Riyal
|7,1845
|7,2205
|% 0,12
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|8,62
|
|Cumhuriyet
|11.386
|11.558
|-28,00
|
|Tam
|11.139
|11.215
|0,00
|
|Yarım
|5.578
|5.633
|0,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.817
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,13
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|-0,46
|