***YEOTK* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.08.2021 14:43
***YEOTK******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960396
BIST
15:031.460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.457
15:038,4179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4180
|
8,4231
En Düşük
8,3625
15:039,8845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8750
|
9,9110
En Düşük
9,8227
15:03485,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 485,33
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler15:02
|GESAN
|27,34
|465.455.795
|% 9,98
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|BALAT
|5,68
|847.632
|% 9,86
|
|BRLSM
|13,29
|713.450.441
|% 9,74
|
|DARDL
|2,95
|44.714.226
|% 9,67
|
|UFUK
|22,32
|285.727
|% -10,00
|
|AGYO
|4,10
|18.509.390
|% -9,89
|
|DIRIT
|2,79
|84.218
|% -9,71
|
|ENKAI
|9,93
|9.747.506
|% -5,43
|
|QNBFL
|70,00
|61.916
|% -5,41
|
|GARAN
|9,58
|1.091.692.734
|% 0,31
|
|THYAO
|12,93
|890.545.824
|% 0,94
|
|BRLSM
|13,29
|713.450.441
|% 9,74
|
|BIMAS
|73,10
|515.835.571
|% -0,41
|
|KRDMD
|7,70
|480.847.116
|% 0,13
|
|MRGYO
|1,22
|286.101.055
|% 9,91
|
|ODAS
|1,46
|165.451.762
|% 2,10
|
|GARAN
|9,58
|1.091.692.734
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,55
|250.441.596
|% -1,16
|
|THYAO
|12,93
|890.545.824
|% 0,94
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4144
|8,4178
|% 0,25
|
|Euro
|9,8779
|9,8854
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,5016
|11,5592
|% 0,08
|
|Frank
|9,1620
|9,2172
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2362
|2,2475
|% 0,20
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,21
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.265
|-28,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-28,49
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,78
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,85
|70,85
|0,44
|