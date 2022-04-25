***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.04.2022 14:26
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023456
BIST
14:392.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,75
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.486
En Düşük
2.428
14:3914,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0127
|Açılış
|: 14,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:3915,8653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0563
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:39905,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -9,92
|Açılış
|: 905,75
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:39
|ACSEL
|39,20
|35.044.254
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,15
|264.499.239
|% 9,79
|
|KGYO
|5,13
|2.505.220
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|DESA
|11,18
|5.229.432
|% -4,93
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,58
|2.702.251.444
|% -0,40
|
|GARAN
|14,98
|2.406.085.684
|% 5,57
|
|SISE
|17,84
|1.382.176.841
|% 0,06
|
|AKBNK
|9,31
|1.143.136.648
|% 1,86
|
|YKBNK
|5,20
|1.112.164.157
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,78
|908.726.673
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|647.190.230
|% 0,00
|
|TSKB
|2,01
|446.763.214
|% 2,55
|
|YKBNK
|5,20
|1.112.164.157
|% 1,96
|
|GARAN
|14,98
|2.406.085.684
|% 5,57
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7517
|14,7554
|% 0,09
|
|Euro
|15,8579
|15,8653
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,7687
|18,8628
|% -0,54
|
|Frank
|15,3517
|15,4442
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9255
|3,9451
|% 0,15
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-24,90
|
|Altın Gr.
|906
|907
|-9,04
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|-64,84
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-31,36
|
|Çeyrek
|1.457
|1.489
|-15,68
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,24
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,56
|
Seans Raporu
14:39
daha fazla
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 52 artarak (% 0.67 ) 2, 784
-
14:54XU100
Endeks 2, 484 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 27, 131.00 milyon TL de
-
14:54ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 18.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 860, 988 adet işlem
-
14:53ACSEL
Yüzde 9.99 oranında artışla 39.20 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 285 adet işlem
-
14:52GARAN
Yüzde 5.50 oranında artışla 14.97 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 281, 050 adet işlem