***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2022 16:37
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.04.2022
Tescil Tarihi
05.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.05.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin, finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere , Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine karar verilmiş olup lstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilerek aynı gün (05.05.2022) 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026626
BIST
17:562.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 36,03
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:5614,8729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1401
|Açılış
|: 14,8920
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|Önceki Kapanış
|: 14,9200
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14,8729
En Düşük
14,7014
17:5615,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0120
|Açılış
|: 15,7050
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|Önceki Kapanış
|: 15,7300
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15,7876
En Düşük
15,6227
17:56901,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 10,46
|Açılış
|: 901,04
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:54
|IMASM
|18,15
|6.713.141
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.240.896
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|14.146.287
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.465.265
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,04
|39.401.055
|% -9,27
|
|TSPOR
|5,19
|159.477.482
|% -8,14
|
|AKGRT
|3,16
|69.655.071
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,81
|3.137.832.104
|% 3,81
|
|THYAO
|42,76
|3.070.905.743
|% 3,64
|
|EREGL
|33,62
|1.449.873.032
|% 0,18
|
|AKBNK
|8,85
|1.394.702.885
|% -0,78
|
|TUPRS
|244,50
|1.359.592.496
|% 4,40
|
|ODAS
|2,65
|1.091.464.772
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,71
|715.715.534
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,85
|1.116.344.487
|% -0,41
|
|SISE
|18,81
|3.137.832.104
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,85
|1.394.702.885
|% -0,78
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8632
|14,8697
|% 0,93
|
|Euro
|15,6408
|15,6620
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,3369
|18,4289
|% -1,14
|
|Frank
|15,0306
|15,1211
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9504
|3,9702
|% 0,95
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|3,38
|
|Altın Gr.
|902
|902
|11,19
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,99
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Seans Raporu
17:54
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17:59KNFRT
Yüzde 8.95 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 397, 437 adet işlem
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17:58DERHL
Yüzde 5.36 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 408, 817 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 33, 186.00 milyon TL de
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17:57SKTAS
Yüzde 6.68 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 816, 789 adet işlem
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17:56FRIGO
Yüzde 8.18 oranında artışla 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 198 adet işlem