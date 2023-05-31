***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.05.2023 15:52
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023 - 29.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2023
Tescil Tarihi
31.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31.05.2023 - 10842
Açıklamalar
29.05.2023 tarihli Genel Kurulda Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 yılı faaliyet döneminin bağımsız denetimini yapmak üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı şirketin seçilmesine karar verilmiş olup, 31.05.2303 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155022
BIST
16:374.922
En Düşük
|Değişim
|: -0,60%
|| -29,79
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.982
16:3720,6991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,2036
|Açılış
|: 20,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
16:3722,2599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2391
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
16:371.306,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 18,90
|Açılış
|: 1.306,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AVHOL
|33,88
|179.136.586
|% 10,00
|
|GRTRK
|19,26
|185.683.114
|% 9,99
|
|KONKA
|36,34
|56.927.045
|% 9,99
|
|KOPOL
|44,12
|649.439.018
|% 9,97
|
|CVKMD
|152,60
|246.088.733
|% 9,94
|
|ISKUR
|690.300,00
|1.380.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|7.894.992
|% -9,97
|
|VKFYO
|8,75
|72.287.855
|% -6,62
|
|BRKO
|3,65
|714.896
|% -6,41
|
|GSRAY
|8,33
|467.080.802
|% -5,34
|
|THYAO
|145,90
|6.246.752.818
|% -0,75
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|GARAN
|27,18
|3.217.550.179
|% -1,66
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|YKBNK
|10,21
|3.946.389.024
|% -0,58
|
|ISCTR
|11,41
|2.977.207.571
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,29
|1.605.161.290
|% -1,49
|
|AKBNK
|16,21
|3.559.332.340
|% -0,98
|
|KOZAL
|22,56
|2.699.578.966
|% 5,42
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6948
|20,6991
|% 0,99
|
|Euro
|22,2240
|22,2599
|% 1,09
|
|Sterlin
|25,5684
|25,6967
|% 1,11
|
|Frank
|22,6486
|22,7850
|% 0,79
|
|Riyal
|5,5032
|5,5308
|% 1,29
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.307
|1.307
|18,90
|
|Cumhuriyet
|9.068
|9.205
|85,00
|
|Tam
|9.011
|9.259
|82,37
|
|Yarım
|4.424
|4.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.282
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,49
|15,50
|0,25
|
|B. Petrol
|73,31
|73,31
|-0,40
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:53DIRIT
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 849 adet işlem
-
16:52VKFYO
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 947, 839 adet işlem
-
16:51CEMTS
Yüzde -79.57 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 391, 974 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 83 kaybederek (% -0.42 ) 5, 448
-
16:50XU100
Endeks 4, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 64, 919.00 milyon TL de