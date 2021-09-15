***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.09.2021 13:47
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.09.2021 tarih 2021/24 sayılı karar gereği halka arz süreci sonucunda nakit olarak artırılan 4.000.000,- TL tutarında sermayeyi temsil eden beheri 1,-TL nominal değerli 4.000.000 adet B Grubu payın, beher hisse 20 TL'den primli olmak üzere, halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963901
BIST
13:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,03
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:568,4299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
13:569,9789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0121
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:56488,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,74
|Açılış
|: 488,73
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:56
|OYLUM
|6,27
|18.767.713
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.596.580
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.459.058
|% 9,97
|
|MAVI
|63,90
|152.245.105
|% 9,32
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|KTSKR
|70,10
|1.748.645
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|64.186.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,36
|67.888.737
|% -8,93
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|TUPRS
|108,80
|524.585.416
|% 1,97
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,48
|374.743.242
|% -0,84
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|BIOEN
|33,88
|308.277.248
|% 6,21
|
|YKBNK
|2,49
|281.502.395
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|130.060.926
|% -1,72
|
|ODAS
|1,46
|96.888.181
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|519.550.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,08
|373.856.056
|% 0,14
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4275
|8,4299
|% -0,02
|
|Euro
|9,9757
|9,9789
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6296
|11,6879
|% 0,15
|
|Frank
|9,1664
|9,2216
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2418
|2,2530
|% -0,02
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-1,62
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|8,49
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|4,11
|
|Çeyrek
|781
|799
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,93
|