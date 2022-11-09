***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2022 21:52
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022 - 30.09.2022 dönemi faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079052
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0772
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,6496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0130
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,5824
18:051.017,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.017,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.016,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5455
|18,5998
|% 0,42
|
|Euro
|18,5611
|18,6496
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,0019
|21,1072
|% -1,46
|
|Frank
|18,7472
|18,8601
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9199
|4,9446
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-7,17
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-2,87
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.784
|6.856
|-32,00
|
|Yarım
|3.306
|3.352
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.675
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,00
|93,00
|-2,36
|
Seans Raporu
18:05
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