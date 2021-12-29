***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıMikrohes Teknoloji Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTürbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç)Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi110.000 TLEdinim YöntemiDevralma (Takeover)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı55.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı27,90Toplam Tutar1.535.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,004İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,006Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Hakan Atlı, Levent GençKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYasal zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimiz tarafından, 100.000 TL sermayesi olan Mikrohes Araştırma Geliştirme İnovasyon Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin %50 hissesine tekabül eden 500 adet payına karşılık 50.000 TL nominal bedelli payına 21.12.2021 tarihinde iştirak edildiğini, Mikrohes Araştırma Geliştirme İnovasyon Enerji İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin 31.12.2021 tarihine kadar anonim şirkete çevrilmesinin beklenmekte olduğunu, bu işlem tamamlandığında şirketin sermayesinin 110.000 TL'ye çıkarılacağını ve Şirketimiz tarafından iştirak bedeli olarak 1.535.000 TL ödeneceğini duyurmuştuk.Söz konusu şirketin ünvanı Mikrohes Teknoloji Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilerek sermaye artırım işlemi bugün (29.12.2021) itibariyle tescil olmuş ve 1.535.000 TL emisyon prim ödemesi yapılmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986973BIST