***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
03.01.2022 19:37
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08-09.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
DEFIC GLOBE ENERJİ A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
03.01.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
510.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
100,00 TL
Toplam Tutar
510.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0013
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0016
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/11/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
8-9.11.2021 tarihli özel durum açıklamalarımızda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihli toplantısında halka arz izahnamesinin 7.1.1.10 Büyüme Stratejisi bölümünün 3 numaralı başlığında belirtilen yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında, yurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermek üzere Şirketimiz ile EMSOLT Investments BV ve Yaşar TUNCER ortaklığında DEFIC Globe Enerji A.Ş. ünvanlı yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 51'i oranında, 510.000.-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Söz konusu şirket %51 bağlı ortaklığımız olarak DEFIC Globe Enerji A.Ş. ünvanıyla 1.000.000 TL sermaye ile 03.01.2022 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988293
BIST