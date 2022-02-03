***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
03.02.2022 20:10
Tolunay Yıldız'ın Azerbaycan Cumhuriyetinde %100 hissesine sahip olduğu 2013 yılında kurulmuş olan Iss Integrated Systems Solution şirketinin %99'unu nominal bedelle Yeo Tehcnology BV tarafından devralmasına karar verilmiş olup hisse devir sözleşmesi bugün (03.02.2022) imzalanmış ve tescil olmak üzere gerekli başvuru yapılmıştır. Iss Integrated Systems Solution devir işlemi Azerbaycan 'da ve yakın coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarımızda daha aktif şekilde yer almak hedefiyle gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999383
BIST
13:001.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
13:0013,5569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0128
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
13:0015,5647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0354
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
13:00789,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,56
|Açılış
|: 789,40
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler13:00
|PKENT
|406,10
|9.991.716
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|22.674.251
|% 9,93
|
|ETILR
|7,47
|590.938
|% 9,85
|
|OZGYO
|2,46
|70.802.882
|% 8,85
|
|TETMT
|346,30
|9.383.435
|% 8,80
|
|ORCAY
|51,55
|20.863.097
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,14
|1.905.693
|% -6,20
|
|EDATA
|24,40
|1.221.757
|% -5,79
|
|DIRIT
|3,32
|204.993
|% -5,41
|
|KLGYO
|1,65
|23.671.625
|% -5,17
|
|THYAO
|27,06
|1.251.739.371
|% 0,15
|
|YKBNK
|4,08
|983.764.767
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,14
|717.924.195
|% -0,80
|
|TOASO
|82,50
|365.640.824
|% 1,04
|
|GARAN
|11,94
|340.914.899
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|983.764.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|205.550.640
|% 0,42
|
|TSKB
|1,52
|110.017.815
|% -2,56
|
|KRDMD
|11,14
|717.924.195
|% -0,80
|
|ODAS
|1,32
|61.247.663
|% -0,75
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5492
|13,5569
|% -0,09
|
|Euro
|15,5525
|15,5647
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,3469
|18,4389
|% -0,21
|
|Frank
|14,6591
|14,7474
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6036
|3,6217
|% -0,05
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,56
|
|Cumhuriyet
|5.238
|5.317
|16,00
|
|Tam
|5.218
|5.348
|20,24
|
|Yarım
|2.522
|2.587
|9,79
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|4,89
|