***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









Tolunay Yıldız'ın Azerbaycan Cumhuriyetinde %100 hissesine sahip olduğu 2013 yılında kurulmuş olan Iss Integrated Systems Solution şirketinin %99'unu nominal bedelle Yeo Tehcnology BV tarafından devralmasına karar verilmiş olup hisse devir sözleşmesi bugün (03.02.2022) imzalanmış ve tescil olmak üzere gerekli başvuru yapılmıştır. Iss Integrated Systems Solution devir işlemi Azerbaycan 'da ve yakın coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarımızda daha aktif şekilde yer almak hedefiyle gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999383BIST