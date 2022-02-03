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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

03.02.2022 20:10
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

Tolunay Yıldız'ın Azerbaycan Cumhuriyetinde %100 hissesine sahip olduğu 2013 yılında kurulmuş olan Iss Integrated Systems Solution şirketinin  %99'unu nominal bedelle Yeo Tehcnology BV tarafından devralmasına karar verilmiş olup hisse devir sözleşmesi bugün (03.02.2022) imzalanmış ve  tescil olmak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.  Iss Integrated Systems Solution devir işlemi Azerbaycan 'da ve yakın coğrafyalarda iş geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve faaliyet alanlarımızda daha aktif şekilde yer almak hedefiyle gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999383


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PKENT 406,10 9.991.716 % 9,99  
SANEL 14,50 22.674.251 % 9,93  
ETILR 7,47 590.938 % 9,85  
OZGYO 2,46 70.802.882 % 8,85  
TETMT 346,30 9.383.435 % 8,80  
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Riyal 3,6036 3,6217 % -0,05  
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13:00 Alış Satış %  
Altın Gr. 789 789 1,56  
Cumhuriyet 5.238 5.317 16,00  
Tam 5.218 5.348 20,24  
Yarım 2.522 2.587 9,79  
Çeyrek 1.265 1.294 4,89  
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