***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi13/09/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBRANDIT MÜHENDİSLİK YAZILIM TİCARET A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri ve endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih13.09.2023Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları13.10.2023Edinilen Payların Nominal Tutarı25.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı274,51 TLToplam Tutar7.000.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,20İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 0,40Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBu ortaklık ile YEO Teknoloji'nin enerji ve endüstri sektörlerindeki tecrübesi ve BrandIT'in Endüstri 4.0 teknolojilerindeki uzmanlığı ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıÖzgür AslanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkisiz tarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi13/09/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değerinin pazarlık usulü belirlenmesi.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar05.09.2023 tarihli KAP yayınımızda Nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel üretim yönetim sistemi ve akıllı makine yönetimi yazılımlarında uzmanlaşmış BrandIT Mühendislik Yazılım Ticaret A.Ş.'nin %51 hissesinin satın alımına yönelik Hisse Devri için görüşmelere başlandığını bildirmiştik.Şirketimiz 50.000 TL sermayesi Brandıt Mühendislik Yazılım Ticaret Anonim Şirketi'nin 1020 adet payına karşılık 25.500 TL nominal bedelli %51 hissesine tekabül eden payının satın alımına yönelik işlem kapanışı bugün (13.09.2023 tarihinde) gerçekleşmiştir. Şirketimiz tarafından iştirak bedeli olarak 7.000.000 TL ödenecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194705BIST