Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

13.09.2023 20:42
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
BRANDIT MÜHENDİSLİK YAZILIM TİCARET A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri ve endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.09.2023
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
13.10.2023
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
274,51 TL
Toplam Tutar
7.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,20
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 0,40
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bu ortaklık ile YEO Teknoloji'nin enerji ve endüstri sektörlerindeki tecrübesi ve BrandIT'in Endüstri 4.0 teknolojilerindeki uzmanlığı ile güçlü bir sinerji yaratılması hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özgür Aslan
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkisiz taraf
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
13/09/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değerinin pazarlık usulü belirlenmesi.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

05.09.2023 tarihli KAP yayınımızda Nesnelerin interneti (IoT), endüstriyel üretim yönetim sistemi ve akıllı makine yönetimi yazılımlarında uzmanlaşmış BrandIT Mühendislik Yazılım Ticaret A.Ş.'nin %51 hissesinin satın alımına yönelik Hisse Devri için görüşmelere başlandığını bildirmiştik.
Şirketimiz 50.000 TL sermayesi Brandıt Mühendislik Yazılım Ticaret Anonim Şirketi'nin 1020 adet payına karşılık 25.500 TL nominal bedelli %51 hissesine tekabül eden payının satın alımına yönelik işlem kapanışı bugün (13.09.2023 tarihinde) gerçekleşmiştir.  Şirketimiz tarafından iştirak bedeli olarak 7.000.000 TL ödenecektir. 
      
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194705


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.014
Değişim :  -1,79% |  -146,01
Açılış :  8.184  
Önceki Kapanış :  8.160  
En Düşük
7.978 En Yüksek
8.236
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 74,80 51.046.662 % 10,00  
BRKVY 50,05 81.954.385 % 10,00  
AYCES 481,80 255.179.943 % 10,00  
BURCE 122,10 136.162.778 % 10,00  
QNBFB 183,70 11.478.495 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9292 26,9352 % 0,34  
Euro 28,9094 28,9246 % 0,02  
Sterlin 33,5243 33,6924 % 0,18  
Frank 30,0228 30,2036 % 0,01  
Riyal 7,1595 7,1954 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 -4,54  
Altın Gr. 1.653 1.654 0,84  
Cumhuriyet 11.281 11.452 19,00  
Tam 11.001 11.101 -56,00  
Yarım 5.517 5.573 -29,00  
Çeyrek 2.750 2.787 -14,00  
Gümüş.Ons 22,81 22,83 -0,25  
Gümüş Gr. 19,75 19,78 -0,16  
B. Petrol 91,92 91,92 -0,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru