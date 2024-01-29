***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.01.2024 09:12
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/01/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ratio Enerji A.S.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji sistemleri yazilimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
28.02.2024
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Hisse devir sözleşmesi kapsamında, ilk ödeme 31.01.2024 ödenecek olup, kalan 2 taksit Şubat ve Mart aylarında ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.500 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1.813,11
Toplam Tutar
4.532.775
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
5%
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
5%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
5%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,12%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,13%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grubumuzun enerji ekosisteminde stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Batur Dizdar, Önder Tekeli
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/01/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Enerji sistemleri üzerine yazılım geliştiren Ratio Enerji A.Ş.'ye %5 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Ratio Enerji, 2019 yılından bu yana, Türkiye ve Yurtdışında enerji depolama yönetimi, enerji fizibilitesi ve enerji piyasası ticaret optimizasyonu yazılımları geliştirmektedir.
Hali hazırda Ratio Enerji, Yapay-Zeka destekli Enerji Depolama Yönetim Sistemi (RatioEMS) ve Enerji Yatırımları Fizibilitesi (RatioSIM) ürünleri ile enerji sektörüne hizmet sağlamaktadır.
Ratio Enerji'nin yazılımları aynı zamanda grubumuz bünyesindeki Reap Batarya'nın üreteceği enerji depolama sistemlerinde de kullanılacak olup yüksek verimli, güvenli, uzun ömürlü ve maksimum karlı olarak yatırımcıların hizmetine sunulacaktır.
Enerji teknolojileri ekosistemi kurmak üzere çalışmalar yürüten grubumuz
Enerji depolama sistemleri üreten "Reap Batarya" Lityum-iyon batarya hücresinin en önemli bileşeni olan katot ar-ge çalışmaları ve üretimi yapan "Ni-Cat", Batarya ve hidrojen teknolojilerinde kullanılan membran teknolojileri geliştiren "Ion Membran"
yatırımlarına ek olarak enerji yönetim yazılımları geliştiren Ratio Enerji ortaklığı ile yeni bir adım atmıştır.
İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243157
BIST