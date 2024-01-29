***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/01/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıRatio Enerji A.S.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji sistemleri yazilimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih28.02.2024Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise KoşullarıHisse devir sözleşmesi kapsamında, ilk ödeme 31.01.2024 ödenecek olup, kalan 2 taksit Şubat ve Mart aylarında ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı2.500 TLBeher Payın Alış Fiyatı1.813,11Toplam Tutar4.532.775Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)5%Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)5%Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)5%Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,12%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,13%Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGrubumuzun enerji ekosisteminde stratejik ve karlı büyümesine katkı sağlaması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıBatur Dizdar, Önder TekeliKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/01/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarEnerji sistemleri üzerine yazılım geliştiren Ratio Enerji A.Ş.'ye %5 oranında ortak olunması konusunda anlaşmaya varılmıştır.Ratio Enerji, 2019 yılından bu yana, Türkiye ve Yurtdışında enerji depolama yönetimi, enerji fizibilitesi ve enerji piyasası ticaret optimizasyonu yazılımları geliştirmektedir.Hali hazırda Ratio Enerji, Yapay-Zeka destekli Enerji Depolama Yönetim Sistemi (RatioEMS) ve Enerji Yatırımları Fizibilitesi (RatioSIM) ürünleri ile enerji sektörüne hizmet sağlamaktadır.Ratio Enerji'nin yazılımları aynı zamanda grubumuz bünyesindeki Reap Batarya'nın üreteceği enerji depolama sistemlerinde de kullanılacak olup yüksek verimli, güvenli, uzun ömürlü ve maksimum karlı olarak yatırımcıların hizmetine sunulacaktır.Enerji teknolojileri ekosistemi kurmak üzere çalışmalar yürüten grubumuzEnerji depolama sistemleri üreten "Reap Batarya" Lityum-iyon batarya hücresinin en önemli bileşeni olan katot ar-ge çalışmaları ve üretimi yapan "Ni-Cat", Batarya ve hidrojen teknolojilerinde kullanılan membran teknolojileri geliştiren "Ion Membran"yatırımlarına ek olarak enerji yönetim yazılımları geliştiren Ratio Enerji ortaklığı ile yeni bir adım atmıştır.İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243157BIST