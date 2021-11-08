***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 317.594.522 161.130.402 103.476.497 70.617.334Satışların Maliyeti28 -210.144.602 -106.479.109 -62.854.444 -54.509.133TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)107.449.920 54.651.293 40.622.053 16.108.201BRÜT KAR (ZARAR)107.449.920 54.651.293 40.622.053 16.108.201Genel Yönetim Giderleri29 -6.785.809 -2.763.848 -1.995.265 -1.195.947Pazarlama Giderleri29 -43.076.348 -30.033.434 -14.544.179 -19.166.165Araştırma ve Geliştirme Giderleri29 -1.390.131 0 -1.390.131 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 17.840.186 14.123.117 7.712.419 6.759.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -13.583.763 -10.750.207 -5.270.842 -4.035.632ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)60.454.055 25.226.921 25.134.055 -1.529.872Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 13.266.840 3.636.046 3.158.155 1.960.179Yatırım Faaliyetlerinden Giderler32 -6.964.601 0 -3.732.993 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-4.670 0 -2.457 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.751.624 28.862.967 24.556.760 430.307Finansman Giderleri33 -7.830.221 -13.760.787 -2.021.395 -9.856.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.921.403 15.102.180 22.535.365 -9.426.625Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.545.599 -3.148.966 -4.665.672 1.808.024Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -6.305.957 -1.327.760 -2.159.066 -643.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -10.239.642 -1.821.206 -2.506.606 2.452.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.375.804 11.953.214 17.869.693 -7.618.601DÖNEM KARI (ZARARI)42.375.804 11.953.214 17.869.693 -7.618.601Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar894.855 0 181.982 0Ana Ortaklık Payları41.480.949 11.953.214 17.687.711 -7.618.601Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,72840000 0,59770000 0,73700000 -0,38090000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.408.471 -10.637.033Dönem Karı (Zararı)41.480.950 11.953.215Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.480.950 11.953.215Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.853.185 4.933.872Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 960.949 583.928Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.230.444 475.919Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10,11 -1.230.444 475.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler832.152 466.790Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 753.424 454.782Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 78.728 12.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.740.259 798.945Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 3.318.451 872.684Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 482.393Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -578.192 -556.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler16 4.670İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler4.670Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 16.545.599 3.148.966Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler32 -540.676Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler32 -540.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-98.897.204 -24.825.899Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 18.355.674 -15.508.388Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -15.019.835 -22.174.527İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.870.842 -1.743.412İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.148.993 -20.431.115Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 210.143 -3.384.753İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.716.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)210.143 -668.405Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler12 -58.221.217 1.560.916Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-58.221.217 1.560.916Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.143.877 -3.310.267Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 12.749.735 -19.288.443Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 8.194.510 8.106.247İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-888.958 -5.908.561İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9.083.468 14.014.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 2.399.000 213.109Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -3.310.237İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.310.237Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -51.528.581 39.693.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -12.892.756 -7.423.222Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.577.894 -2.210.638Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-314.862 -5.212.584Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-37.563.069 -3.318.451 -872.684Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.526.951 -1.825.537YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.075.974 -1.076.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18,19 540.676Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri540.676Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.955.644 -1.617.426Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.955.644 -1.617.426Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-120.330FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI103.922.736 29.050.468Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri75.187.816 3.253.339Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri75.187.816 3.253.339Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri32.223.799 29.292.210Kredilerden Nakit Girişleri8 32.223.799 29.292.210Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-19.898 -32.568Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.468.981 -3.462.513YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.438.291 17.336.685Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-98.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)49.340.111 17.336.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53.117.914 5.859.229DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.458.025 23.195.914Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 105.927.006 53.117.914Finansal Yatırımlar7 155.554 18.511.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar155.554 18.511.227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar155.554 18.511.227Ticari Alacaklar10 83.961.077 69.593.493İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15.410.989 2.540.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar68.550.088 67.053.347Diğer Alacaklar11 334.598 544.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar334.598 544.741Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar12 110.563.050 52.341.833Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları110.563.050 52.341.833Stoklar13 4.446.308 1.302.431Peşin Ödenmiş Giderler15 29.456.171 42.205.906İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29.456.171 42.205.906Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 6.924.232 1.630.362Diğer Dönen Varlıklar26 19.829.674 7.251.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.829.674 7.251.780ARA TOPLAM361.597.670 246.499.687TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR361.597.670 246.499.687DURAN VARLIKLARÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 120.330 0Maddi Duran Varlıklar18 20.225.474 10.206.169Binalar14.100.123 6.236.459Tesis, Makine ve Cihazlar38.845 54.835Taşıtlar3.120.294 1.856.582Mobilya ve Demirbaşlar1.594.864 664.965Özel Maliyetler340.815 362.795Yapılmakta Olan Yatırımlar1.030.533 1.030.533Kullanım Hakkı Varlıkları19 695.900 19.398Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 63.409 86.668Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar63.409 86.668TOPLAM DURAN VARLIKLAR21.105.113 10.312.235TOPLAM VARLIKLAR382.702.783 256.811.922KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 62.040.233 38.738.583İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 62.040.233 38.738.583Banka Kredileri62.040.233 38.738.583Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 21.173.620 8.499.500İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.173.620 8.499.500Banka Kredileri21.143.167 8.475.518Kiralama İşlemlerinden Borçlar30.453 23.982Ticari Borçlar10 38.201.265 30.006.755İlişkili Taraflara Ticari Borçlar644.392 1.533.350İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.556.873 28.473.405Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 3.352.850 953.850Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 39.519.917 91.048.498İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.519.917 91.048.498Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 6.305.957 599.682Kısa Vadeli Karşılıklar22 902.339 298.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar811.603 286.982Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar90.736 12.008Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 0 30.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 30.000ARA TOPLAM171.496.181 170.175.858TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER171.496.181 170.175.858UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.680.251 11.774.265İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.680.251 11.774.265Banka Kredileri8.028.766 11.774.265Kiralama İşlemlerinden Borçlar651.485Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.138.682 739.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.138.682 739.417Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 20.596.416 10.626.107TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.415.349 23.139.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER201.911.530 193.315.647ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 179.896.398 63.496.275Ödenmiş Sermaye24.000.000 20.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)71.187.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -345.904 -175.442Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-345.904 -175.442Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-345.904 -175.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 -98.180Yabancı Para Çevrim Farkları-98.180Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları43.671.717 13.759.424Net Dönem Karı veya Zararı41.480.949 29.912.293Kontrol Gücü Olmayan Paylar894.855TOPLAM ÖZKAYNAKLAR180.791.253 63.496.275TOPLAM KAYNAKLAR382.702.783 256.811.922Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 5.000.000 52.635 -512.268 17.688.652 22.229.019 22.229.019Transferler27 3.416.960 14.271.692 -17.688.652Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-27.255 11.953.215 11.925.960 11.925.960Dönem Karı (Zararı)27 11.953.215 11.953.215 11.953.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-27.255 -27.255 -27.255Sermaye Arttırımı3.253.339 3.253.339 3.253.339Dönem Sonu Bakiyeler27 11.670.299 25.380 13.759.424 11.953.215 37.408.318 37.408.318Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 20.000.000 -175.442 13.759.424 29.912.293 63.496.275 63.496.275Transferler29.912.293 -29.912.293Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-170.462 -98.180 41.480.949 41.212.307 894.855 42.107.162Dönem Karı (Zararı)41.480.949 41.480.949 894.855 42.375.804Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-170.462 -98.180 -268.642 -268.642Sermaye Arttırımı27 4.000.000 71.187.816 75.187.816 75.187.816Dönem Sonu Bakiyeler27 24.000.000 71.187.816 -345.904 -98.180 43.671.717 41.480.949 179.896.398 894.855 180.791.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)36 42.375.804 11.953.214 17.869.693 -7.618.601DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-170.462 -27.255 -9.461 -22.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -213.078 -34.069 -11.826 -28.485Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 42.616 6.814 2.365 5.585Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42.616 6.814 2.365 5.585Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27 -98.180 -90.307Yabancı Para Çevrim Farkları-98.180 -90.307Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-98.180 -90.307DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-268.642 -27.255 -99.768 -22.900TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.107.162 11.925.959 17.769.925 -7.641.501Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar894.855 181.983 0Ana Ortaklık Payları41.212.307 11.925.959 17.587.942 -7.641.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976026BIST