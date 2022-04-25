***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 14:26
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul - Titanic Business Kartal Otel
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağc Business Kartal Otel'de yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023455
BIST
13:502.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,15
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.476
13:5014,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0201
|Açılış
|: 14,7870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
13:5015,8101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0236
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
13:50905,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,83
|Açılış
|: 905,77
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,84
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DAGHL
|31,02
|3.548.812
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.190.218
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|26.850.443
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|844.715
|% 9,97
|
|TRCAS
|6,48
|55.167.803
|% 8,18
|
|EUHOL
|2,83
|3.853.820
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,78
|22.063.882
|% -8,98
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,83
|16.257.815
|% -5,85
|
|PAMEL
|111,70
|13.569.604
|% -3,71
|
|THYAO
|39,98
|3.926.340.807
|% 0,96
|
|KRDMD
|15,28
|1.714.222.029
|% 1,46
|
|TUPRS
|251,70
|1.006.192.612
|% -2,97
|
|SISE
|17,78
|946.966.223
|% -0,84
|
|EREGL
|34,46
|923.019.954
|% -0,12
|
|EKGYO
|2,73
|636.348.646
|% -1,09
|
|ODAS
|2,47
|366.363.398
|% -0,40
|
|YKBNK
|5,10
|620.862.968
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,28
|1.714.222.029
|% 1,46
|
|TSKB
|1,95
|214.908.601
|% -2,01
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7852
|14,7878
|% 0,14
|
|Euro
|15,7994
|15,8101
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7511
|18,8451
|% -0,13
|
|Frank
|15,3714
|15,4640
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,03
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|11,52
|
|Altın Gr.
|905
|906
|3,74
|
|Cumhuriyet
|6.024
|6.115
|16,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|17,52
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|8,47
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,05
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,28
|