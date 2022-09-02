***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
02.09.2022 16:02
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vll/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059647
BIST
16:243.223
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 80,55
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.224
En Düşük
3.160
16:2418,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0330
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:2418,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1345
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:241.002,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.002,99
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:21
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.971.199
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|593.236.965
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.962.455
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|47.613.367
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.520.578
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,42
|89.213.349
|% -7,17
|
|OSMEN
|31,62
|8.097.410
|% -5,89
|
|PENTA
|390,90
|62.255.564
|% -5,44
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|YKBNK
|7,88
|5.478.772.198
|% 4,10
|
|AKBNK
|13,03
|5.398.955.704
|% 9,96
|
|HALKB
|9,07
|3.719.484.466
|% 6,46
|
|THYAO
|71,65
|3.503.167.383
|% 0,77
|
|GARAN
|23,80
|3.448.815.629
|% 4,75
|
|YKBNK
|7,88
|5.478.772.198
|% 4,10
|
|HALKB
|9,07
|3.719.484.466
|% 6,46
|
|AKBNK
|13,03
|5.398.955.704
|% 9,96
|
|ISCTR
|8,62
|2.948.270.888
|% 7,21
|
|EKGYO
|4,06
|1.415.225.358
|% 1,50
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2144
|18,2292
|% 0,18
|
|Euro
|18,2279
|18,2393
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,9904
|21,0957
|% 0,26
|
|Frank
|18,4603
|18,5715
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,13
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|14,52
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|7,87
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.743
|6.795
|30,00
|
|Yarım
|3.286
|3.322
|15,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.660
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|2,54
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:38XU100
Endeks 3, 222 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 58, 397.00 milyon TL de
-
16:38USAK
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 695, 845 adet işlem
-
16:37CLEBI
Yüzde 6.17 oranında artışla 421.60 lira fiyatla işlem gören hissede 409, 498 adet işlem
-
16:36ORCAY
Yüzde 6.83 oranında artışla 25.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 941, 219 adet işlem
-
16:35NTHOL
Yüzde 6.68 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 168, 527 adet işlem