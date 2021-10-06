***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.10.2021 19:11
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
06/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/10/2021
İhale Sonucu
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
40.214.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
% 15,8
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/518491 ihale kayıt numaralı ''İTM.383 Referanslı 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı'' ihalesinde, vergiler hariç 40.214.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer almıştır.
İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967594
BIST