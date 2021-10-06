***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımıİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi06/10/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih06/10/2021İhale SonucuEkonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli40.214.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım% 100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)% 15,8AçıklamalarŞirketimiz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/518491 ihale kayıt numaralı ''İTM.383 Referanslı 154 kV Atakum Trafo Merkezi Yapımı'' ihalesinde, vergiler hariç 40.214.000 TL bedelle en iyi teklifi vererek 1. sırada yer almıştır.İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967594BIST