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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

11.11.2021 19:01
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
İTM.380 Referanslı, 154 kV Yakakent TM Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/10/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/11/2021
İhale Sonucu
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
35.211.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/522977 ihale kayıt numaralı "İTM.380 Referanslı 154 kV Yakakent Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vergiler hariç 35.211.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır.
İhale komisyon kararı, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan şirketimize tebliğ edilmiş olup sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir. 
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977200


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PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
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