***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuİTM.380 Referanslı, 154 kV Yakakent TM Yapım İşiİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim Anonim Şirketiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi07/10/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/11/2021İhale SonucuEkonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli35.211.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021/522977 ihale kayıt numaralı "İTM.380 Referanslı 154 kV Yakakent Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vergiler hariç 35.211.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır.İhale komisyon kararı, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan şirketimize tebliğ edilmiş olup sözleşme imzalanmasına ilişkin davet mektubunun gelmesi beklenecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977200BIST