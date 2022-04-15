***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuİTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımıİhaleyi Açan TarafTEİAŞ Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi15/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih15/04/2022İhale SonucuEkonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.İhale Bedeli71.311.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/220412 ihale kayıt numaralı "İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi, vergiler hariç 71.311.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021046BIST