***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
15.04.2022 12:05
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı
İhaleyi Açan Taraf
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
15/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
15/04/2022
İhale Sonucu
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif şirketimiz tarafından verilmiştir.
İhale Bedeli
71.311.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022/220412 ihale kayıt numaralı "İTM.402 154 kV Şile Trafo Merkezi Yapımı" ihalesinde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi, vergiler hariç 71.311.000 TL bedelle vermiş ve 1. sırada yer almıştır. İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021046
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0091
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6477
En Düşük
14,6093
18:0515,8091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0173
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8472
En Düşük
15,7876
18:05933,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,65
|Açılış
|: 933,83
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6207
|14,6379
|% 0,04
|
|Euro
|15,7840
|15,8114
|% -0,09
|
|Sterlin
|18,9950
|19,0903
|% -0,32
|
|Frank
|15,4322
|15,5252
|% -0,12
|
|Riyal
|3,8877
|3,9072
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,01
|
|Altın Gr.
|933
|933
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,15
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,05
|