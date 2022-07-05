***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBatman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesiİhaleyi Açan TarafBORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığıİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi25/05/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih25/05/2022İhale SonucuSözleşmeye davet beklenmektedir.İhale Bedeli93.311.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 25.05.2022 tarihinde ihale edilen ve daha önce 93.311.000 TL bedelle en iyi fiyatı verdiğimizi açıkladığımız "Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi" işi kapsamında teklifimizin idare tarafından uygun bulunduğunu ve kararın bugün bize tebliğ edildiğini bildiririz. Sözleşmeye davet için yasal süre beklenecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041796BIST