***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
05.07.2022 17:55
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi
İhaleyi Açan Taraf
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
25/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/05/2022
İhale Sonucu
Sözleşmeye davet beklenmektedir.
İhale Bedeli
93.311.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından 25.05.2022 tarihinde ihale edilen ve daha önce 93.311.000 TL bedelle en iyi fiyatı verdiğimizi açıkladığımız "Batman-Dörtyol HPBH Pompa İstasyonları Otomasyon Sistemlerinin Yenilenmesi" işi kapsamında teklifimizin idare tarafından uygun bulunduğunu ve kararın bugün bize tebliğ edildiğini bildiririz. Sözleşmeye davet için yasal süre beklenecektir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041796
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1519
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,3957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,1411
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3404
18:05965,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,34
|Açılış
|: 965,43
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
963,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9258
|16,9781
|% 0,90
|
|Euro
|17,3307
|17,3957
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,1731
|20,2743
|% -0,55
|
|Frank
|17,4482
|17,5533
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5088
|4,5314
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,70
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.585
|-41,00
|
|Yarım
|3.168
|3.220
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|