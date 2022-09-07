***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
07.09.2022 14:17
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/05/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
25/08/2022
İhale Sonucu
Sözleşmeye davet gelmiştir.
İhale Bedeli
3.811.000 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz, İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 2022/222535 ihale kayıt numaralı ‘'154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz'' ihalesinde, vergiler hariç 3.811.000 TL bedelle en iyi teklifi vermiş olup ihaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060990
BIST
15:053.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 10,49
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
15:0518,2384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
15:0518,0476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
15:05998,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,11
|Açılış
|: 998,37
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.000,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ORGE
|12,98
|54.200.931
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|3.030.736
|% 10,00
|
|DESA
|23,14
|19.923.667
|% 9,98
|
|ROYAL
|4,74
|4.366.872
|% 9,98
|
|DOGUB
|10,05
|14.717.227
|% 9,96
|
|AYEN
|26,56
|166.084.040
|% -9,97
|
|MTRKS
|34,68
|8.754.134
|% -9,97
|
|FADE
|9,23
|166.506.828
|% -6,77
|
|QNBFB
|43,28
|211.434
|% -6,28
|
|ALKA
|66,30
|51.921.644
|% -6,02
|
|YKBNK
|8,11
|5.916.507.256
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.902.423.609
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,93
|4.538.490.393
|% 9,31
|
|THYAO
|73,95
|3.963.222.029
|% 0,41
|
|SISE
|26,18
|3.402.824.411
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,93
|4.538.490.393
|% 9,31
|
|YKBNK
|8,11
|5.916.507.256
|% -2,05
|
|AKBNK
|15,15
|4.902.423.609
|% -2,70
|
|ISCTR
|10,44
|2.921.341.793
|% -0,85
|
|VAKBN
|10,87
|2.366.402.055
|% 7,84
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2344
|18,2384
|% 0,02
|
|Euro
|18,0417
|18,0476
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7716
|20,8758
|% -0,77
|
|Frank
|18,4224
|18,5333
|% -0,10
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,06
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,42
|
|Altın Gr.
|998
|998
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|-8,00
|
|Tam
|6.765
|6.847
|7,00
|
|Yarım
|3.296
|3.344
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,09
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|-0,53
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20VAKBN
Yüzde 8.23 oranında artışla 10.91 lira fiyatla işlem gören hissede 219, 490, 580 adet işlem
-
15:18ALARK
Yüzde 4.08 oranında artışla 54.85 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 086, 277 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 21 artarak (% 0.36 ) 3, 716
-
15:16XU100
Endeks 3, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 61, 274.00 milyon TL de
-
15:16MRGYO
Yüzde 6.85 oranında artışla 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 053, 540 adet işlem