***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusu154 kv Şalt Tesisi 2'nci Fazİhaleyi Açan Tarafİstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi12/05/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih25/08/2022İhale SonucuSözleşme imzalanmıştır.İhale Bedeli3.811.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım% 100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar07.09.2022 tarihli duyurumuzda Şirketimiz, İstanbul Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 2022/222535 ihale kayıt numaralı "154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz" ihalesinde, vergiler hariç 3.811.000 TL bedelle en iyi teklifi vermiş olup ihaleyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısının tarafımıza ulaştığını paylaşmıştık. Söz konusu "2022/222535 ihale kayıt numaralı "154 kv Şalt Tesisi 2'nci Faz" işine ait sözleşme 15.09.2022 tarihinde imzalanmıştır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063485BIST