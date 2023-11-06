***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar03.11.2023 tarihli İhraç Tavanına İlişkin Bildirimimizde yer alan eklerin İhraç Belgesi şablonu kullanılarak açıklanması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214480BIST