***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE SPK'YA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 29.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz, önümüzdeki dönemdeki genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla çeşitli borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. Bu kapsamda, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu, 650.000.000 TL'ye (AltıYüzElli Milyon Türk Lirası) kadar, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere tahvil ihracı ("Yeşil Tahvil") için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunulmasına ve bu konuda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir. Yeşil Tahvil'in farklı vade, tutar, maliyet, zamanlama ve satış yeri gibi esasları ihraç tarihindeki piyasa koşullarına göre belirlenecektir. Yeşil Tahvil, SPK'nın ihraç onay tarihinden itibaren 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilecektir. Bu çerçevede planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (29.08.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190366BIST