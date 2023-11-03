***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.11.2023 21:21
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, 650.000.00 TL (AltıYüzElli Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında finansman bonosu ("Yeşil Borçlanma Aracı") ihraç edilmesine yönelik 29.08.2023 ve 11.10.2023 tarihlerinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurumuz SPK'nın 02.11.2023 tarihli ve 66/1450 sayılı karar ile onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, SPK'nın uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne ve uluslararası standartlara uyumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İKİNCİ TARAF GÖRÜŞÜ.pdf
EK: 2 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 3 CERCEVE BELGESI.pdf
EK: 4 TAHVİL İHRAÇ BAŞVURU FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214162
BIST