Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.11.2023 21:21
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 11.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, 650.000.00 TL (AltıYüzElli Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında finansman bonosu ("Yeşil Borçlanma Aracı") ihraç edilmesine yönelik 29.08.2023 ve 11.10.2023 tarihlerinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurumuz SPK'nın 02.11.2023 tarihli ve 66/1450 sayılı karar ile onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, SPK'nın uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne ve uluslararası standartlara uyumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İKİNCİ TARAF GÖRÜŞÜ.pdf
EK: 2 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 3 CERCEVE BELGESI.pdf
EK: 4 TAHVİL İHRAÇ BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214162


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.706
Değişim :  0,55% |  42,37
Açılış :  7.674  
Önceki Kapanış :  7.664  
En Düşük
7.582 En Yüksek
7.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 86,90 307.778.098 % 10,00  
ACSEL 124,30 86.092.027 % 10,00  
KSTUR 2.262,70 13.214.168 % 10,00  
OBASE 36,74 104.860.720 % 10,00  
EKIZ 59,40 6.473.285 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,3770 28,3801 % 0,20  
Euro 30,4286 30,4816 % 1,05  
Sterlin 35,0376 35,2133 % 1,59  
Frank 31,4425 31,6319 % 0,90  
Riyal 7,5432 7,5810 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,20 23,23 % 0,66  
Platin 931,04 937,05 % 0,66  
Paladyum 1.120,11 1.124,96 % 0,66  
Brent Pet. 85,09 85,09 % 0,66  
Altın Ons 1.992,42 1.992,85 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru