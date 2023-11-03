***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin İhraç Belgesinin SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 650.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 11.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.11.2024Ek AçıklamalarŞirketimizce, 650.000.00 TL (AltıYüzElli Milyon Türk Lirası) tutarı aşmayacak şekilde, vadesi 1 yıldan uzun olmamak üzere, yurt içinde, bir veya birden fazla tertipler halinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile, TL cinsinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) VII-128.8 Sayılı Borçlanma Araçları Tebliği kapsamında finansman bonosu ("Yeşil Borçlanma Aracı") ihraç edilmesine yönelik 29.08.2023 ve 11.10.2023 tarihlerinde SPK'ya yapılan ihraç tavanı başvurumuz SPK'nın 02.11.2023 tarihli ve 66/1450 sayılı karar ile onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi, SPK'nın uygulamaya koyduğu "Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" ‘ne ve uluslararası standartlara uyumlu olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İKİNCİ TARAF GÖRÜŞÜ.pdfEK: 2 ONAYLI İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 3 CERCEVE BELGESI.pdfEK: 4 TAHVİL İHRAÇ BAŞVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214162BIST