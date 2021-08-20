***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'ninFinansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almaktadır.YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'ninYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'ninYEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'ninhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959868BIST