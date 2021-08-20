***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
20.08.2021 22:36
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'nin
Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları ekte yer almaktadır.
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'nin
YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş'nin
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959869
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.449
En Düşük
1.432
18:058,4901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0167
|Açılış
|: 8,4970
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0313
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9155
18:05486,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 486,35
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4817
|8,4901
|% -0,20
|
|Euro
|9,9278
|9,9417
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,5246
|11,5824
|% -0,15
|
|Frank
|9,2113
|9,2668
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|2,35
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|-1,33
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SELGD
Yüzde 8.77 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 874, 693 adet işlem
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17:58AKENR
Yüzde 5.06 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 317, 530 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 11, 008.00 milyon TL de
-
17:57IDEAS
Yüzde 7.80 oranında artışla 46.14 lira fiyatla işlem gören hissede 208, 902 adet işlem
-
17:55KARYE
Yüzde 5.84 oranında artışla 16.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 426, 838 adet işlem