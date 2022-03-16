***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.03.2022 09:50
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Teklifi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Öe 1.380.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.433.375
10:092.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 18,11
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.092
10:0914,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7635
En Düşük
14,6641
10:0916,1610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0720
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2300
En Düşük
16,0705
10:09908,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,88
|Açılış
|: 908,95
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
904,17
BIST En Aktif Hisseler10:09
|PKENT
|436,90
|2.574.652
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|8.324.426
|% 9,92
|
|OZRDN
|7,50
|4.721.975
|% 6,53
|
|EDATA
|20,04
|1.515.472
|% 6,03
|
|TSPOR
|6,06
|48.195.468
|% 5,76
|
|ORCAY
|23,64
|12.150.164
|% -7,87
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|SMART
|4,97
|170.039
|% -2,55
|
|MTRKS
|23,84
|1.323.845
|% -1,89
|
|INTEM
|72,70
|359.625
|% -1,82
|
|THYAO
|27,72
|177.912.230
|% 0,22
|
|KRDMD
|14,59
|127.238.066
|% 1,11
|
|GARAN
|11,91
|67.531.658
|% 0,34
|
|EREGL
|34,62
|63.374.529
|% 1,17
|
|YKBNK
|3,84
|57.695.862
|% 0,52
|
|ODAS
|1,61
|45.065.911
|% 3,21
|
|YKBNK
|3,84
|57.695.862
|% 0,52
|
|KRDMD
|14,59
|127.238.066
|% 1,11
|
|TSPOR
|6,06
|48.195.468
|% 5,76
|
|DOHOL
|3,33
|23.391.988
|% 1,22
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6933
|14,7114
|% 0,08
|
|Euro
|16,1180
|16,1610
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1941
|19,2903
|% 0,46
|
|Frank
|15,6296
|15,7238
|% 0,54
|
|Riyal
|3,9195
|3,9391
|% 0,37
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-3,15
|
|Altın Gr.
|906
|906
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,92
|
Seans Raporu
10:09
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866