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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2022 09:50
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Teklifi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Öe 1.380.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.433.375
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 436,90 2.574.652 % 9,99  
YEOTK 57,05 8.324.426 % 9,92  
OZRDN 7,50 4.721.975 % 6,53  
EDATA 20,04 1.515.472 % 6,03  
TSPOR 6,06 48.195.468 % 5,76  
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10:09 Alış Satış %  
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Euro 16,1180 16,1610 % 0,45  
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Riyal 3,9195 3,9391 % 0,37  
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10:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.915 -3,15  
Altın Gr. 906 906 -0,08  
Cumhuriyet 5.970 6.061 -188,00  
Tam 5.950 6.100 -168,28  
Yarım 2.876 2.951 -81,40  
Çeyrek 1.442 1.475 -40,70  
Gümüş.Ons 24,80 24,84 -0,07  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 -0,02  
B. Petrol 103 103 2,92  
Seans Raporu 10:09
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