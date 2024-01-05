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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.01.2024 18:59
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Onayı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 2.600.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13/12/2023 tarihinde yapılmış olan başvurumuz,
SPK'nın 03.01.2024 tarih ve
E-29833736-110.04.04-47584 Sayılı kararı uygun görülmüş olup kayıtlı sermaye tavanındaki artışa dair esas sözleşme değişikliği ilk genel kurul toplantısında
pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TADİL METNİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233385


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