***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Onayı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 13.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL'den 2.600.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ıncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13/12/2023 tarihinde yapılmış olan başvurumuz,SPK'nın 03.01.2024 tarih veE-29833736-110.04.04-47584 Sayılı kararı uygun görülmüş olup kayıtlı sermaye tavanındaki artışa dair esas sözleşme değişikliği ilk genel kurul toplantısındapay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TADİL METNİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233385BIST