***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 23.08.2022 tarihli kredi derecelendirme çalışması sonucu Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu A (tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu J1 (tr) olarak açıklamıştır.Rating bildirim formu ektedir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057865BIST