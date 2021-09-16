***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.09.2021 tarihli kararı ileŞirketimizin özel durum açıklamaları bakımından önemlilik eşiği tespit edilmesine ve bu bağlamda kamuya açıklanan bağımsız denetimden geçmiş son yıllık konsolide kar veya zarar tablosundaki hasılat tutarının %5'inin üzerindeki bir tutarda yeni iş ilişkisi ve/veya ihale süreci-sonucuna ilişkin açıklanması gereken gelişmeler veya sözleşme akdedilmesi işlemlerinin önemlilik eşiğini aşan işlem olarak belirlenmesi ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. Belirlenen tutarın altında kalan konulara ilişkin işlemin sektörel, coğrafi veya diğer hususlarda önemine göre kamuya açıklanmasının Şirketimiz tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964100BIST