***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihli toplantısında halka arz izahnamesinin 7.1.1.10 Büyüme Stratejisi bölümünün 3 numaralı başlığında belirtilen yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında, yurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermek üzere Şirketimiz ile EMSOLT Investments BV ve Yaşar TUNCER ortaklığında DEFIC Globe A.Ş. ünvanlı yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 51 oranında, 510.000.-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Adı geçen ortaklar ile hissedarlık sözleşmesi bugün (08.11.2021) imzalanmıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976038BIST