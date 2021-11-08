***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2021 19:43
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2021 tarihli toplantısında halka arz izahnamesinin 7.1.1.10 Büyüme Stratejisi bölümünün 3 numaralı başlığında belirtilen yeni iş modelleri oluşturulması kapsamında, yurtdışında yenilenebilir enerji projeleri lisansları geliştirmek, yatırımcılara anahtar teslimi yapımını da üstlenerek proje lisansları ile birlikte hazır projeler sunmak ve finansmana erişim hizmeti vermek üzere Şirketimiz ile EMSOLT Investments BV ve Yaşar TUNCER ortaklığında DEFIC Globe A.Ş. ünvanlı yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine % 51 oranında, 510.000.-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Adı geçen ortaklar ile hissedarlık sözleşmesi bugün (08.11.2021) imzalanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976038
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 24,95
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.609
En Düşük
1.589
18:059,6802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7459
En Düşük
9,6551
18:0511,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 11,2400
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,46
En Yüksek
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|: 0,26%
|| 1,49
|Açılış
|: 567,45
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6770
|9,6802
|% 0,01
|
|Euro
|11,2196
|11,2310
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,0841
|13,1497
|% 0,44
|
|Frank
|10,5521
|10,6157
|% -0,16
|
|Riyal
|2,5724
|2,5853
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,77
|
|Altın Gr.
|567
|567
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,42
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|83,51
|83,51
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 29 artarak (% 1.59 ) 1, 744
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
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17:58XU100
Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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17:58NTHOL
Yüzde 5.54 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 628, 295 adet işlem