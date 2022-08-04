***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2022-25.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.03.2022 ve 25.04.2022 tarihli duyurularımızda bildirdiğimiz Kar Dağıtım tablomuz,Yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarının net dönem karından sehven çıkarılmaması, yıl içinde yapılan bağış tutarlarına yer verilmemesi ve mayıs ayında hazırlanan kurumlar vergisi beyannamesindeki kar tutarının artması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda yeniden hazırlanarak yayınlanmaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051906BIST