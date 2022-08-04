***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2022 16:23
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022-25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.03.2022 ve 25.04.2022 tarihli duyurularımızda bildirdiğimiz Kar Dağıtım tablomuz,
Yasal kayıtlarda yer alan geçmiş yıl zararlarının net dönem karından sehven çıkarılmaması, yıl içinde yapılan bağış tutarlarına yer verilmemesi ve mayıs ayında hazırlanan kurumlar vergisi beyannamesindeki kar tutarının artması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi doğrultusunda yeniden hazırlanarak yayınlanmaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051906
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1130
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.021,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -9,77
|Açılış
|: 1.021,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9043
|17,9333
|% 0,13
|
|Euro
|18,2365
|18,2618
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,5670
|21,6752
|% -0,70
|
|Frank
|18,5470
|18,6587
|% -0,73
|
|Riyal
|4,7571
|4,7810
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-17,49
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,66
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.839
|6.926
|-64,00
|
|Yarım
|3.333
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,19
|
|B. Petrol
|95,24
|95,24
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE