***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 17:57
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz ortakları 29.07.2022 tarihinde mevcut ortaklık oranlarında değişiklik yaratmayacak şekilde 24.000.000 adet hissenin %9,5'luk kısmını '' Borsada İşlem Gören Tipe'' dönüştürmüştür. Bu kez 03.08.2022 tarihinde yapılan bedelsiz sermaye artışı sebebi ile bölünerek hesaplara yansıyan hisselerinde kaydı ortaklar tarafından yaptırılmıştır. Bu kayıt borsada işlem gören hisse miktarında bir değişiklik oluşturmamıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052451
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0354
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1358
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.025,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9385
|17,9449
|% 0,20
|
|Euro
|18,2076
|18,2385
|% -0,74
|
|Sterlin
|21,5835
|21,6917
|% -0,62
|
|Frank
|18,5567
|18,6684
|% -0,68
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-14,92
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-5,70
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.872
|6.936
|-54,00
|
|Yarım
|3.349
|3.391
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE