***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz ortakları 29.07.2022 tarihinde mevcut ortaklık oranlarında değişiklik yaratmayacak şekilde 24.000.000 adet hissenin %9,5'luk kısmını '' Borsada İşlem Gören Tipe'' dönüştürmüştür. Bu kez 03.08.2022 tarihinde yapılan bedelsiz sermaye artışı sebebi ile bölünerek hesaplara yansıyan hisselerinde kaydı ortaklar tarafından yaptırılmıştır. Bu kayıt borsada işlem gören hisse miktarında bir değişiklik oluşturmamıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052451BIST