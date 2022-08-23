***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizde Mali ve İdari İşler Üst Yöneticisi (CFO) olarak Sayın Hasan Sevinç göreve başlamıştır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057893BIST