***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:04
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Romanya'da devam ettirdiğimiz proje geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bağlı iştirakimiz DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş. , kurulu gücü 18.51MWp olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali projesinin tüm lisans, hak ve izinlerini 17.11.2022 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ile devir almıştır. Projenin, 2023 yılı ikinci çeyreğinde işletmeye alınması planlanmaktadır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081026
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6299
En Düşük
18,5265
18:0019,2530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0463
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.048,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.048,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6190
|18,6210
|% 0,14
|
|Euro
|19,2268
|19,2530
|% -0,24
|
|Sterlin
|22,0631
|22,1738
|% 0,31
|
|Frank
|19,4617
|19,5789
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-9,50
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.988
|7.117
|-14,00
|
|Yarım
|3.393
|3.480
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.739
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,56
|0,01
|
|B. Petrol
|86,92
|86,92
|-2,86
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında