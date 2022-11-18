***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRomanya'da devam ettirdiğimiz proje geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bağlı iştirakimiz DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş. , kurulu gücü 18.51MWp olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali projesinin tüm lisans, hak ve izinlerini 17.11.2022 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmesi ile devir almıştır. Projenin, 2023 yılı ikinci çeyreğinde işletmeye alınması planlanmaktadır.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081026BIST