Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.11.2022 16:41
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

21.11.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 6 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 250 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 250 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğunu belirtmiştik. Aynı yönetmelik kapsamında 2 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 78 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali ve 78 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yapmış durumdayız. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücümüz Güneş Enerjisi Üretim Santrali için 328 MW, bataryalı elektrik depolama tesisi için 328 MWsaat olmuştur.
Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082612


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:344.959
Değişim :  1,74% |  84,69
Açılış :  4.906  
Önceki Kapanış :  4.874  
En Yüksek
4.970 En Düşük
4.854
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SUNTK 56,10 383.827.779 % 10,00  
PCILT 36,52 44.951.772 % 10,00  
IDEAS 44,00 19.105.672 % 10,00  
PRKAB 37,42 189.463.168 % 9,99  
ALFAS 137,60 406.108.650 % 9,99  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Dolar 18,6063 18,6141 % -0,10  
Euro 19,4618 19,4725 % 0,34  
Sterlin 22,3843 22,4966 % -0,40  
Frank 19,6316 19,7499 % -0,02  
Riyal 4,9380 4,9628 % -0,11  
daha fazla
16:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 -1,17  
Altın Gr. 1.049 1.049 -3,07  
Cumhuriyet 6.997 7.102 -13,00  
Tam 7.006 7.071 -38,00  
Yarım 3.398 3.457 -18,00  
Çeyrek 1.694 1.728 -9,00  
Gümüş.Ons 21,45 21,47 0,03  
Gümüş Gr. 12,76 12,78 -0,09  
B. Petrol 81,10 81,10 -2,61  
Seans Raporu 16:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru