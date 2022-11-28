***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 16:41
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2022 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, 6 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 250 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve bu santrallere bütünleşik 250 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğunu belirtmiştik. Aynı yönetmelik kapsamında 2 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 78 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali ve 78 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yapmış durumdayız. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücümüz Güneş Enerjisi Üretim Santrali için 328 MW, bataryalı elektrik depolama tesisi için 328 MWsaat olmuştur.
Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082612
BIST
16:344.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 84,69
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3418,6157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0179
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3419,4732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0666
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:341.049,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,94
|Açılış
|: 1.049,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:32
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.105.672
|% 10,00
|
|PRKAB
|37,42
|189.463.168
|% 9,99
|
|ALFAS
|137,60
|406.108.650
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|PNLSN
|37,98
|219.975.813
|% -9,10
|
|MIATK
|127,70
|141.651.153
|% -9,05
|
|IHAAS
|87,50
|65.407.204
|% -8,04
|
|MZHLD
|15,64
|50.366.075
|% -7,89
|
|THYAO
|116,10
|8.307.401.541
|% 2,02
|
|PETKM
|18,15
|4.414.741.404
|% 4,61
|
|EREGL
|42,24
|4.119.874.439
|% 0,86
|
|ASELS
|48,90
|3.888.185.502
|% 1,45
|
|ISCTR
|10,54
|3.565.527.828
|% 2,83
|
|SKBNK
|2,79
|1.249.255.093
|% 5,28
|
|EKGYO
|7,00
|3.119.716.302
|% 1,30
|
|ISCTR
|10,54
|3.565.527.828
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,98
|3.446.681.868
|% 4,63
|
|VAKBN
|10,15
|2.583.321.447
|% 6,17
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6063
|18,6141
|% -0,10
|
|Euro
|19,4618
|19,4725
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,3843
|22,4966
|% -0,40
|
|Frank
|19,6316
|19,7499
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% -0,11
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.049
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.006
|7.071
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.457
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.728
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,10
|81,10
|-2,61
|
Seans Raporu
16:32
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-
16:47ATLAS
Yüzde 7.42 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 171, 636 adet işlem
-
16:46SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 993, 841 adet işlem
-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 27 artarak (% 1.54 ) 5, 346
-
16:45MNDRS
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 614, 065 adet işlem
-
16:44PRKME
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 636, 491 adet işlem