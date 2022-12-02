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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2022 09:10
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

18 Kasım 2022 tarihinde bağlı iştirakimiz DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş'nin, Romanya'da geliştirdiği 18.51MWp kurulu gücü olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projesi'nin tüm lisans, hak ve izinlerini devir aldığını bildirmiştik.
Bağlı iştirakimiz DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş., 01 Aralık 2022 tarihinde imzalanan diğer bir hisse devir sözleşmesi ile, kurulu gücü 58.40MWp olan başka bir Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projesi'nin de tüm lisans, hak ve izinlerini devir almıştır. Projenin 2023 yılı dördüncü çeyreğinde işletmeye alınması planlanmaktadır.
Bu devir alma sözleşmesi ile birlikte, bağlı ortaklığımız DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş'nin, Romanya'da tüm lisans, hak ve izinlerine sahip olduğu Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projelerinin toplam kurulu gücü 76.91MWp olmuştur.
      
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083805


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