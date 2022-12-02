***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 09:10
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Kasım 2022 tarihinde bağlı iştirakimiz DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş'nin, Romanya'da geliştirdiği 18.51MWp kurulu gücü olan Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projesi'nin tüm lisans, hak ve izinlerini devir aldığını bildirmiştik.
Bağlı iştirakimiz DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş., 01 Aralık 2022 tarihinde imzalanan diğer bir hisse devir sözleşmesi ile, kurulu gücü 58.40MWp olan başka bir Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projesi'nin de tüm lisans, hak ve izinlerini devir almıştır. Projenin 2023 yılı dördüncü çeyreğinde işletmeye alınması planlanmaktadır.
Bu devir alma sözleşmesi ile birlikte, bağlı ortaklığımız DEFIC GLOBE Enerji Üretim A.Ş'nin, Romanya'da tüm lisans, hak ve izinlerine sahip olduğu Güneş Enerjisi Üretim Santrali Projelerinin toplam kurulu gücü 76.91MWp olmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083805
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
18:0519,6322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
18:051.076,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,69
|Açılış
|: 1.076,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6312
|18,6348
|% 0,01
|
|Euro
|19,6052
|19,6335
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7283
|22,8422
|% -0,07
|
|Frank
|19,8017
|19,9210
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,50
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.178
|7.248
|-26,00
|
|Yarım
|3.481
|3.544
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.746
|1.771
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,56
|-0,10
|
|B. Petrol
|86,95
|86,95
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem