***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 09:09
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022 tarihli açıklamalarımızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında 10 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 403 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve 403 MWsaat bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğunu bildirmiştik.
Aynı yönetmelik kapsamında 2 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 100 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali ve 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yapmış durumdayız. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücümüz Güneş Enerjisi Üretim Santrali için 503 MW, bataryalı elektrik depolama tesisi için 503 MWsaat olmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086526
BIST
17:595.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.875
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.015
En Düşük
4.871
17:5918,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6720
En Düşük
18,5939
17:5919,6148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0203
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6655
En Düşük
19,5838
17:591.071,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,73
|Açılış
|: 1.071,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AKSA
|88,40
|162.956.813
|% 0,00
|
|AKMGY
|75,65
|17.424.147
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,88
|538.854.554
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,99
|122.960.003
|% 0,00
|
|AFYON
|7,76
|64.130.796
|% 0,00
|
|AKSA
|88,40
|162.956.813
|% 0,00
|
|AKMGY
|75,65
|17.424.147
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,88
|538.854.554
|% 0,00
|
|AKSGY
|7,99
|122.960.003
|% 0,00
|
|ASELS
|53,50
|6.722.158.190
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|TUPRS
|437,40
|4.062.702.493
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,56
|5.643.523.289
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,50
|6.209.479.204
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,35
|2.380.893.411
|% 0,00
|
|PETKM
|16,87
|3.541.912.135
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,66
|548.303.018
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6339
|18,6437
|% 0,02
|
|Euro
|19,5920
|19,6089
|% -0,13
|
|Sterlin
|22,7205
|22,8345
|% -0,26
|
|Frank
|19,8221
|19,9415
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-8,26
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.072
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|7.222
|7.331
|8,00
|
|Tam
|7.216
|7.273
|8,00
|
|Yarım
|3.495
|3.556
|4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,29
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,95
|13,97
|-0,08
|
|B. Petrol
|76,60
|76,60
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, KOZAL, VESTL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 134, 98 artarak (% 3.18 ) 4, 374
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, UNLU, IHGZT, BALAT, PRKME, EGEEN, ERCB, ARDYZ, KONTR
-
17:59
MIATK, GESAN, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TURSG, KERVN, ETYAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında