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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2022 09:09
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     21.11.2022-28.11.2022-05.12.2022 tarihli açıklamalarımızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında 10 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 403 MW Güneş Enerjisi Üretim Santrali (GES) ve 403 MWsaat bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunduğunu bildirmiştik.
Aynı yönetmelik kapsamında 2 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 100 MW gücünde Güneş Enerjisi Üretim Santrali ve 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi önlisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna başvuru yapmış durumdayız. Bu başvuru ile birlikte toplam önlisans başvuru gücümüz Güneş Enerjisi Üretim Santrali için 503 MW, bataryalı elektrik depolama tesisi için 503 MWsaat olmuştur.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086526


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