***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 18:55
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ortaklarından Tolunay YILDIZ, Orhan YILDIZ, Özbey YILDIZ, Barış ESEN, Caner KARATAŞ, Sinan KARAHAN ve Yasin DÜVEN'in, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 10.032.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 21.11.2022 ve 22.11.2022 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirdikleri kamuya duyurulmuştu.
Ortaklarımız tarafından Şirketimize gönderilen yazılarda söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 27.maddesi kapsamına girmediği anlaşıldığından, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvurularını geri çektikleri bildirilmiştir.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090982
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0452
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0136
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,66
|Açılış
|: 1.085,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7100
|18,7204
|% 0,27
|
|Euro
|19,8561
|19,8724
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,4428
|22,5553
|% 0,25
|
|Frank
|20,0753
|20,1962
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9627
|4,9876
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,97
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.331
|7.394
|-5,00
|
|Yarım
|3.550
|3.620
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.810
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,25
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, TCELL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO