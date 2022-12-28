***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.11.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz ortaklarından Tolunay YILDIZ, Orhan YILDIZ, Özbey YILDIZ, Barış ESEN, Caner KARATAŞ, Sinan KARAHAN ve Yasin DÜVEN'in, çıkarılmış sermayemizde sahip oldukları B grubu paylardan, toplam 10.032.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş oldukları "Pay Satış Bilgi Form"larının onaylanması amacıyla, 21.11.2022 ve 22.11.2022 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduklarını Şirketimize bildirdikleri kamuya duyurulmuştu.Ortaklarımız tarafından Şirketimize gönderilen yazılarda söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 27.maddesi kapsamına girmediği anlaşıldığından, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptıkları başvurularını geri çektikleri bildirilmiştir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090982BIST