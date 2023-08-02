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***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2023 13:04
***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022 -28.11.2022 -05.12.2022 -12.12.2022 -02.01.2023 -18.05.2023 -05.06.2023 - 26.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) Kırklareli ilinde kurulmak üzere 1 adet Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali Projesi için 21,2 MWe gücünde önlisans almıştır. Bu önlisanslarla birlikte YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında EPDK'dan almış olduğu önlisans toplam gücü Üretim için 246,2 MWe ve Depolama için 267,2 MWh olmuştur.
26.06.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı YEO Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) toplamda 13 adet proje için önlisans başvurusu yaptığını ve aşağıdaki projeler için toplamda 225 MWe Üretim ve 245 MWh Depolama için önlisans almış olduğunu bildirmiştik.
1. Eskişehir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)
2. Ankara – II DEPGES Projesi: Üretim GES (30 MWe) + Depolama (50 MWh)
3. Kavacık DEPGES Projesi: Üretim GES (25 MWe) + Depolama (25 MWh)
4. Antalya – I DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)
5. Topçu DEPGES: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWh)
6. Antalya – II DEPGES Projesi: Üretim GES (20 MWe) + Depolama (20 MWh)
 Başvurularımız kapsamında aşağıdaki projemiz için de EPDK tarafından önlisans verilmiştir.
Tellakzade DEPGES: Üretim GES (21,2 MWe) + Depolama (21,2 MWh)
Bu projelerle birlikte önlisans verilen projelerimizin toplam gücü 246,2 MWe Üretim ve 245 MWh Depolama olmuştur.
100 MWe Üretim + 100 MWh Depolama gücüne sahip aşağıdaki 2 adet projemiz için de önlisans süreçleri devam etmektedir.
1. Ankara – I DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
2. Camikebir DEPGES Projesi: Üretim GES (50 MWe) + Depolama (50 MWe)
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179594


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